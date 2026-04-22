独連銀月報 イラン戦争による逆風にもかかわらず、第1四半期の実質GDPは季節調整済みで小幅に増加したもよう 第2四半期を見据えると、現時点では少なくともさらなる緩やかな拡大の兆しがみられる 製造業売上高と財の輸出の増加は、わずかながらもプラス成長に寄与すること示唆 個人消費は2025年の好調な年末決算の後、弱含みとなったもよう