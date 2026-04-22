ドル円１５９．３０近辺、ユーロドル１．１７５０近辺＝ロンドン為替 ロンドン午前、ドル円は159.30近辺、ユーロドルは1.1750近辺で推移している。ドル円は東京朝方の159.46付近を高値に、その後は上値を抑えられている。東京午後には159.11付近まで下押しされた。しかし、その後は下げ渋りとなっている。前日NY終値159.37付近へと買い戻されている。 ユーロドルは1.17台で方向感無く上下動している。