俳優の唐沢寿明、芦田愛菜が22日、都内で行われた映画『ミステリー・アリーナ』（5月22日公開）の完成披露試写会に登壇した。【全身ショット】ママになったトリンドル玲奈は…ミニ丈から美脚すらり100億円の賞金を懸けて挑む前代未聞の推理ショー「ミステリー・アリーナ」を舞台にしたミステリーエンターテインメントだ。華やかなテレビ番組としてスタートしたショーが、次第に“解けなければ消される”という不穏なルールを帯