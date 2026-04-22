◇セ・リーグ広島―ヤクルト（2026年4月22日マツダ）広島・小園海斗内野手（25）が、5回守備から退いた。3回の第2打席に右手に死球を受けた影響とみられる。死球を受けた直後は一度、治療のためベンチに下がったが、プレーを続行。しかし、途中交代となった。