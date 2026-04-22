山の中でお寿司を食べる動画がなぜかSNSで話題に！その場所は、知る人ぞ知る“意外な観光スポット”でした。山の中で鮮度抜群なお寿司を食べる！この動画が今、なぜかSNSで話題に。そのワケは…、実はここが「日本で海岸線から一番遠い地点」だからです！その場所はどこかというと、長野県佐久市。一番近い海岸線からでもおよそ115キロ離れていて、国土地理院の調査によって、「日本で海岸線から一番遠い地点」と特定されました。