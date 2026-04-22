◇パ・リーグ日本ハム―楽天（2026年4月22日エスコンＦ）日本ハムが2失策で2点を失った。3―1の5回2死一、二塁で二遊間の打球を遊撃・水野がファンブル。この名手の今季初失策で満塁とピンチが広がった、ここで辰己の三ゴロをバットでは初回に先制打を放っていた郡司がファンブル。2点目を失った。前日は無失策で快勝した日本ハムだが、この日は2つの失策がそのまま失点に繋がってしまった。チームの総失策数は「2