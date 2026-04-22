◇プロ野球 セ・リーグ 巨人−中日(22日、前橋)中日が2回に4点を失う苦しい展開となりました。先発マウンドを託されたのは、ドラフト2位ルーキーの櫻井頼之介投手。初回から0アウト2、3塁のピンチを背負いますが、無失点に切り抜ける、粘りの立ち上がり。しかし2回は、四球と竹丸和幸投手のヒットで1アウト1、3塁とされると、巨人1番の佐々木俊輔選手にタイムリーを許し失点。さらに2アウト1、3塁から、3番石塚裕惺選手にはライト