トヨタが、実証実験都市｢ウーブン･シティ｣で新たな技術を紹介。豊田章男会長のAIも登場です。 【写真を見る】本人そっくり!? “豊田章男AI” 約7年分の発言を学習… トヨタの実証実験都市｢ウーブン･シティ｣の最新技術 工場の面影残した技術開発拠点 （ウーブン･バイ･トヨタ･豊田大輔SVP）｢この地ではAIを活用しながら新たな価値を生み出す。ここには未来をつくる余白があります｣静岡県裾野市の｢ウーブン