元バレーボール選手の狩野舞子（37）が4月16日、Instagramを更新。自身のトレーニングの様子を公開した。 【画像】女子バレー日本代表24歳美女のTシャツ姿に「キュン死してまうわ」「モデル顔負けの可愛さでヤバい」と反響続々 「苦手な背中…コツコツ頑張って刺激入れていくしかない」と公開されたのは、狩野がトレーニング台に膝をついてダンベルトレーニングをする動画。黒とオレ