○日本和装 [東証Ｓ] 発行済み株式数の0.75％にあたる6万8400株の自社株を消却する。消却予定日は6月30日。 ○テイン [東証Ｓ] 発行済み株式数の1.88％にあたる18万8692株の自社株を消却する。消却予定日は4月30日。 ［2026年4月22日］ 株探ニュース