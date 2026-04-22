―防災やインフラ管理などで重要な役割、安全保障分野でも需要高まる― ＮＴＴ [東証Ｐ]は15日、宇宙航空研究開発機構（JAXA）と低軌道（LEO）衛星を使ったデータ転送の実証実験を始めたと発表した。複数アンテナによる通信で伝送容量を増やせるMIMO（マイモ）技術などを確立することが目的で、将来的には地上通信網の整備が難しい海洋や山間部でもIoT（モノのインターネット）機器からのデータ