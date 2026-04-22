23日は西〜東日本で広く雨。これからの天気をフカボリしてお伝えします。■西日本〜東日本で本降り関東も夜は雨風強まる恐れ23日（木）は、前線を伴った低気圧が太平洋沿岸を進むため、西日本や東日本の広い範囲で雨が降るでしょう。九州や四国では警報級の大雨となる恐れがあり、特に鹿児島県では朝にかけて非常に激しい雨が降る恐れがあります。落雷や竜巻などの突風にもご注意ください。関東も昼頃から雨が降り出す所が多く、