◇プロ野球 セ・リーグ 巨人ー中日(22日、前橋)巨人の先発・竹丸和幸投手が4回までに三振を9個奪う好投を見せています。竹丸投手は初回、2人に出塁を許しますが、アウト3つをすべて三振で奪い、無失点に抑えます。2回も先頭に出塁を許しますが、ボスラー選手を空振り三振、櫻井頼之介投手をスリーバント失敗の三振、ロドリゲス選手を空振り三振とし、この回も奪ったアウトはすべて三振。3回は田中幹也選手から空振り三振で2アウト