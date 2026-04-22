東京ドームシティで21日、点検作業中のアトラクションに女性従業員が挟まれ死亡した事故。アトラクションを操作するパネルには、触れられた形跡がなかったことがわかりました。■「白いパネルがはがれ落ちて…」記者「事故から一夜、東京ドームシティアトラクションズでは、休園中の張り紙がはられています」子どもたちが遊ぶ身近な場所で起きた事故。女性「私、その現場にいたんですよ。（救助に）何で何時間もかかったのか。自分