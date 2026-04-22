アイドルグループ・乃木坂46の海邉朱莉が、28日発売のエンタメ誌『B.L.T.2026年6月号』（東京ニュース通信社）に登場する。【アザーカット】これぞ透明感…！彼女感たっぷりな海邉朱莉乃木坂46・6期生連載「グラビア向上委員会〜gravure a la mode〜」では、毎号異なるテーマでメンバーの新たな魅力を引き出していく。今回海邉は、「余韻」をテーマに撮影した。“彼女と確かにその時間を過ごした記憶”を想起させるような世