22日15時、外資系生命保険大手のプルデンシャル生命保険は会見を開き、記者からの質問に答えた。【映像】記者に「ホールディングってなんなんだ？」と言われた瞬間（実際の様子）プルデンシャル生命保険は、元社員らによる顧客からの金銭詐取問題をめぐって実施してきた新規契約の自粛期間をさらに180日延長すること、さらに新たな被害相談が（ジブラルタ生命も含めた）グループ全体で約700件となったことも明らかにしている。