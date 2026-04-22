交差点に止まる2台の車。1台は前が大きくひしゃげ、もう1台は右側がへこんでいます。20日、山形市の県道で発生した衝突事故。警察によりますと、薬局のある敷地から軽自動車が道路に進入。そこに右側から交差点を直進してきたライトバンが出合い頭に衝突したといいます。ぶつかったとみられる軽自動車がレッカーされている様子から、ぶつかった前面の部分が大きくへこんでいるのが分かります。軽自動車を運転していた佐藤敦子さん