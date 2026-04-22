タレントの北斗晶が21日に自身のアメブロを更新。長男・健之介さんの妻で女子プロレスラーの凛と番組で共演したことを明かした。【映像】北斗晶、2歳初孫を含む親子3世代で野菜を収穫この日、北斗は「女性セブンさんのアンミカちゃんの連載コーナーで対談をさせていただきました」と報告し「ミカちゃんのインタビュアーとしての凄さを感じた今日でした。（アンミカという人は、とてつもない才能の持ち主だと分かっていたけど更