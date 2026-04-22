YouTuberのヒカルが、自身のYouTubeでタモリについて「まったくおもしろくない」と評し、SNSをざわつかせている。この発言に同調したカジサックことお笑いコンビ「キングコング」の梶原雄太に厳しい目が注がれていて──。発端となったのは、4月20日にヒカルが投稿した動画。梶原と実業家・桑田龍征氏をゲストに迎え、3人で酒を飲みながらトークを展開したのだが……。「対談中、ヒカルさんは『俺、ずっと昔から思ってたんです