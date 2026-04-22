透け感のあるシアー素材は、春らしい軽やかさを演出できるアイテム。ただ、「取り入れているのに重く見える」と感じることはありませんか？その原因はアイテムではなく、“重ね方のバランス”にあることが少なくありません。大人世代の「シアーコーデ」は３つの視点で整えると一気に洗練されます。シアーシャツは“内側のなじみ”で軽さが決まるシアー素材のシャツやブラウスは取り入れやすい一方で、インナー次第で印象が大きく変