なぜか腰まわりだけ重たく見える。腰のくびれがなくなってきた。その原因は“体側の硬さ”かもしれません。脇腹が縮こまると、くびれは埋もれ、横から見たシルエットも平坦に。そこで取り入れたいのは、体側をゆるめながら整える【サイドストレッチ】。動きはシンプルですが、続けることで腰まわりの印象が変わっていきます。【STEP１】姿勢をつくる床にあぐらで座り、骨盤を立てて背筋を伸ばします。片手を床に添え、反対の腕を天