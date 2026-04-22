新生活や環境の変化に加えて、気温差や紫外線の影響も重なる4月。「ちゃんと寝ているのに疲れて見える」「なんとなく顔がどんよりする」といった違和感を抱えていませんか？実はその原因、スキンケアや体調だけでなく“メイクの設計”にあることも。この時期こそ意識したいのが、内側からにじみ出るような“多幸感”。無理に隠すのではなく、光・血色・やわらかさを仕込むことで、自然と印象は変わります。今回は、40代以降が今す