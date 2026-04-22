男性との交際、最初はうまくいっても本命から外される女性がいる一方で、長く本命視され続ける女性もいるでしょう。その違いは、テクニックではなく“日常の習慣”にあります。“自分の軸”を持っている本命視され続ける女性は、男性に合わせすぎません。もちろん歩み寄りは大切ですが、自分の価値観やペースを崩さないのです。こうすることで男性にとって都合のいい存在となりにくく、“対等な関係”を築きやすくなります。感情が