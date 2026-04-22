群馬県出身のタレント・井森美幸（５７）が２２日の中日戦（前橋市）で開催する中日戦でファーストピッチに臨んだ。地元・群馬の凱旋登板となった井森は「このために１週間投げ込んできたんですよ。２００球くらい」と気合は十分だったが、投球は捕手役・皆川のミットわずか手前でバウンド。「調整不足ですね。調整に失敗しました」と苦笑いを浮かべた。背番号「３１５」にはＧ党・井森のエールが込められた。「ジャイアンツ