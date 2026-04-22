ABEMA『ウルフアロンから3カウント取ったら1000万円』に出演したウルフアロンが、激闘の6戦戦を終えた心境などを試合直後に語った。ABEMA『ウルフアロンから3カウント取ったら1000万円』場面カット(C)SHOTA SOTODATE(C)AbemaTV,Inc.○全6試合の中で最も印象的だった対戦第1部で、栗谷(カカロニ)、藤本竜希、ノッコン寺田、そして第2部では矢地祐介、把瑠都、高藤直寿(「高」ははしごだか)との試合に挑んだウルフ。6連戦を終え