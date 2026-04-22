◆第３３回青葉賞・Ｇ２（４月２５日、東京競馬場・芝２４００メートル、２着馬までに日本ダービーの優先出走権）追い切り＝４月２２日、栗東トレセン準備は整った。ブラックオリンピア（牡３歳、栗東・友道康夫厩舎、父キタサンブラック）は栗東・ＣＷコースで半マイル追い。道中はキビキビした脚取りで駆け、ゴール前で軽く仕掛けられると素早い反応でトップスピードに乗った。推進力にあふれたフォームで５０秒９―１１秒３。