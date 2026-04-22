日本スケート連盟の２０２５―２６シーズン優秀選手表彰祝賀会が２２日、都内で行われ、ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで日本史上初の金メダルを獲得した三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）に特別功労賞が贈られた。この日は最優秀に相当するＪＯＣ杯など表彰ラッシュとなった「りくりゅう」。三浦は「７年間大変なこともあったけど、２人で乗り越えることができて１人の人間としても成長することができた」