◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―阪神（２２日・横浜）今季初白星を懸け先発したＤｅＮＡ・竹田祐投手は４回３安打５失点（自責１）で、初勝利はお預けとなった。この日の最速は１４８キロだった。初回を３者凡退に封じ、上々の立ち上がりと思われたが、４点をリードした２回１死。大山に左越えソロを浴びた。４―１で迎えた３回２死満塁では、大山に２打席連続となるグランドスラムを浴びて逆転を許し、マウンドにぼう然と立