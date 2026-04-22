今回は、筆者の知人A子さんのエピソードをご紹介します。A子さんの旦那さんは、あまり洋服に興味のないタイプ。子どもが小さいうちは仕方がないと思っていたA子さんでしたが、子どもの手が少し離れた時期になると、そろそろ洋服に気を使って欲しいと思っていました。そこで、A子さんは旦那さんに、ある提案をしてみることに──。 洋服に興味のない夫 私の夫はあまり洋服に興味がありません。子どもの運動会にも、