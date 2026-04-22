◆パ・リーグ日本ハム―楽天（２２日・エスコンフィールド）日本ハムの浅間大基外野手が、今季１号を放った。１点リードで迎えた２回２死一塁、２ボールからの３球目、楽天先発・古謝のカウントを取りにきたスライダーを捉えた。右中間スタンドへ運ぶ１号２ラン。大きな追加点をもたらし、右拳を力強く握った。浅間は「鎌ケ谷のブルペンキャッチャーの後輩たちが、いっぱいボールを投げてくれたおかげで打つことができまし