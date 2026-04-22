◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―中日（２２日・前橋）プロ初勝利をかけて先発した中日のドラフト２位・桜井頼之介投手が、巨人打線に先制を許した。２回、先頭の平山をストレートの四球で歩かせると、１死二塁から先発のドラフト１位・竹丸にプロ初安打となる中前打を浴びて１死一、三塁に。続く１番・佐々木に１４０キロの変化球を右前に運ばれて先制点を許した。さらに２死一、三塁からプロ初スタメンとなった石塚に右翼フェン