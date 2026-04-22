D4vdとして活動するラッパー、デイヴィッド・アンソニー・バーク（21）が、14歳の少女リバス・ヘルナンデスさんの死亡に関与したとして起訴された。 【写真】米若手ラッパーが路上強盗に遭い死亡ネックレスチェーン狙われ ロサンゼルス郡地検によると、リバスさんの遺体は2025年9月、バークのテスラ車のトランク内から発見された。リバスさんは2024年4月以降行方不明となっていた。