4月25日の千葉戦で新商品として販売開始川崎フロンターレは4月22日、日本最古のハンバーガーチェーンとのコラボレーショングッズを販売することを発表した。「象」というモチーフの重なり合いから生まれた「まさかのコラボ」に、ファンからは「めちゃくちゃかわいい」「マジか」と反響が沸き起こっている。今回のコラボは、映像制作会社エレファントストーンが冠スポンサーを務める「エレファントストーンエキサイトマッチ」を