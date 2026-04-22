◇プロ野球 セ・リーグ 巨人ー中日（22日、前橋）「3番・ショート」で今季初スタメンの巨人・石塚裕惺選手が、プロ初打点を挙げました。1点リードで迎えた2回2アウト1、3塁からの第2打席。中日先発のドラフト2位ルーキー櫻井頼之介投手の高めのカーブに反応。逆方向に放った打球は、グングン伸びライトフェンス直撃。走者一掃の2点タイムリー3ベースヒットを記録。巨人は正ショートである泉口友汰選手が負傷で登録抹消。阿部慎之助