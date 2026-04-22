ユーチューバー・カノックスター（かの・29）が22日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。元「青汁王子」こと実業家・三崎優太氏（37）がゲスト出演し、逮捕された過去について言及する場面があった。かのから「捕まったじゃないですか。それってどこかに入れられたりするんですか?」と質問されると、三崎氏は「拘置所ね。豚小屋に20日ぐらい入れられましたよ。最悪だったよ、風呂も入れないし」と苦笑する。かのから「きつ