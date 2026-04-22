“時代を作った人たち”の本音に迫る対談企画「有働由美子のマイフェアパーソン」。今回のゲストは、新刊『杉村太蔵の推し株「骨太」投資術』（文藝春秋）も話題の元衆議院議員の杉村太蔵さんです。【画像】証券マンの経験もある杉村太蔵氏◆◆◆「日本のベストコメンテーター」第4位に？有働テレビでコメンテーター姿を拝見していて、いつかお話を聞いてみたいと思っていました。スパッと言い切る話し方とか、皆が絡みやすい