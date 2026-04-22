国内の粗鋼生産量の推移日本鉄鋼連盟は22日、2025年度の国内粗鋼生産量が前年度比3.2％減の8033万トンだったと発表した。減少は4年連続で、1968年度以来、57年ぶりの低水準となった。資材価格の高騰などに伴って国内の建設需要が落ち込んだほか、中国の過剰輸出によって国際市況が低迷したことが響いた。内訳は、主に建設向けに使われる普通鋼が3.9％減、自動車や産業用機械向けの特殊鋼が0.5％減だった。ともに4年連続で減少