23日のDeNA戦に先発する阪神・高橋が22日の練習で横浜のマウンドを確認し、「けっこう高くて傾斜も強いなという印象でした」と感想を語った。前日21日のゲームは投手陣が合計11四死球を与え、大量16失点を喫した。そうした背景を踏まえ、過去に登板経験がある球場を入念にチェック。「昨日投げた人に話を聞いたりした。（自分は）別にマウンドが気になるタイプではないですけど、投げた人の意見は大事なので。それを聞きながら