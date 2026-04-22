超デカいテーブルもフランスを拠点に航空機の内装設備などを手掛けるSOGECLAIR社は、ビジネスジェットの専門知識を応用した民間機向けの新客室内装を発表しました。どのような特徴があるのでしょうか。【写真】えっ…これが「ビジネス機のノウハウ使った上位クラス客席」全貌です同社はドイツで行われた航空機内装展示会において、「VISTA」と名付けた上位クラスのデモンストレーターを展示。これは、製品の差別化や客室容積の