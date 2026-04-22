ワンコが飼い主さんのご友人を独り占めして甘えている時に、お兄ちゃん犬に邪魔されたら…？ワンコの嫉妬心むき出しの表情が話題になり、投稿は記事執筆時点で2万6000回を超えて表示されています。 【写真：友人が遊びに来て『独り占め』していた犬→お兄ちゃん犬が邪魔してきて…嫉妬しすぎて見せた『アニメのような表情』】 飼い主さんのご友人とのひと時を邪魔されたら… Xアカウント「wanwanmaturi」には、5匹のミニチ