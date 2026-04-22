Laka（ラカ）が2026年4月18日（土）、「サンシールドグローイーチーク」をロフトにて先行発売した。■紫外線対策と血色感を両立SPF50+／PA++++の高いUVカット効果を備え、紫外線から肌を守りながら自然な血色感をプラスするチーク。軽やかにぼかすだけで、肌になじみやすく、立体感のある印象へ導く。水分を含んだようなみずみずしいテクスチャーが、ぷるんとしたツヤ発色を演出。素肌そのものが美しく見えるような、透明感のある