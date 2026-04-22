Tiny Wonder（タイニーワンダー）が2026年4月18日（土）、「ハニーグレーズリップティント」を全国のロフト・ロフトネットストア・PLAZA・@cosme TOKYO／OSAKA／NAGOYAにて先行発売した。■ガラスのようなツヤと軽やかな発色を両立透明感あふれるツヤと、軽やかでベタつきにくい使用感を兼ね備えたリップティント。重ね塗りしても色がくすみにくく、クリアな発色をキープしながら唇を明るい印象へ導く。濃密なツヤが縦ジワをなめら