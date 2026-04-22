映画館では静かに座って鑑賞するのが当たり前。そんな“常識”をとらわれない上映会が全国に広がっています。病気や障がいのある子どもたちが一緒に楽しめる上映会。そこには、『お互い様』でつくられるやさしい空間がありました。 「声出してOKです。立ち上がってもOKです。経管栄養だったりとか吸引してもらってもOKです。」 新潟市の映画館で開かれた『AYAインクルーシブ映画上映会』。病気や障がいのある子ど