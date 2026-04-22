ゴールデンウィークを前に、日置市のアスレチック施設「フォレストアドベンチャー」に新たなコースがオープンします。これまで以上にバランス感覚が試され、大人も子供も一緒に楽しめます。新コースがオープンするのは、日置市吹上町のフォレストアドベンチャーです。フォレストアドベンチャ―は、去年3月にオープンしたアスレチック施設で、最長150メー