人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年4月23日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？12位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）感動を覚える出来事あり。喜びを素直に表すと運気は回復。11位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）周囲への配慮が不足しそう。ペースを合わせる努力が必要に。10位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）財布の中身に神経を