パワフルな演技で元気と笑顔を届けるチアダンス。（CAST Magic Faith・岩下 莉音さん）「見ている人を勇気づけられたり笑顔になったよと言ってくれたりすると、それもチアダンスのいいところだと思う」特集は世界大会に挑むチアダンスチームです。世界大会で初優勝を目指します。（詳しくは動画をご覧ください）