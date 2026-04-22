吉川はファームですでに打率4割超と状態を上げてきている（C）産経新聞社現在リーグ3位の巨人では開幕から「3番・遊撃」で攻守に活躍していた泉口友汰が21日の中日戦前に顔面に打球が直撃したというアクシデントがあったばかり。その後、脳震盪特例措置で出場選手登録を抹消された。【動画】吉川が放ったライト前ヒットシーン！着々と1軍昇格への準備を進めている内野守備の要として知られる遊撃ポジションは21日の試合はドラ