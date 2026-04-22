山田養蜂場は、10年にわたる研究の成果として、注目成分「メルピロール」の含有有無を独自の測定技術によって可視化・規格化した、世界初（メルピロール含有量の規格化に関する同社調べ（4月時点））のはちみつ「メルピロール測定済 のど潤す蜂蜜」を、4月20日から発売した。近年、乾燥環境や生活習慣の変化を背景に、日常的な体調管理への関心が高まっている。また、日々の生活の中で無理なく取り入れられるケアの重要性が改めて