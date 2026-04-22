玄関のドアを開けると、頭から足まで血だらけの娘が――。幼い娘が心配なあまり…母の体験談広島県在住の50代（投稿時）女性・Iさんは15年前、そんなショッキングな光景を目撃した。＜Iさんからのおたより＞15年ほど前、娘が小学校1年生の時の出来事です。通っていた小学校は坂を登った山のふもとにありました。そのため、下校時は走らずに帰るようにと小学校から指導されていました。ある日、そろそろ帰るかな〜と思いつつ家の