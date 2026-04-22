ダイソンは、2009年に発売した世界初の羽根のない扇風機を進化させ、「Dyson Cool CF1 ファン（ダイソン クール シーエフワン ファン）」として、復刻発売する。4月21日から、ダイソン公式オンラインストア、および全国の家電量販店などで順次販売を開始した。2009年に、ダイソンは世界で初めてとなる羽根のない扇風機を開発した。その後も、ダイソンのエンジニアたちは現状に満足することなく、画期的なデザインを継承しつつ、さ